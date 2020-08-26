Невестка пострадавшего от взрыва в жилом доме пенсионера рассказала «360» о состоянии мужчины. Также она предположила, по какой причине могло произойти возгорание.

Родственница пострадавшего пенсионера сообщила, что мужчину не стали госпитализировать. После осмотра врачами скорой помощи пострадавшего забрали родные. «Его осмотрела скорая, и потом забрал зять», — рассказала женщина.

В момент взрыва свекор находился в своей квартире, в результате он надышался газом. Спасателям пришлось выносить мужчину из дома. Есть ли ожоги и насколько они серьезные, пока неизвестно.

По словам невестки, взрыв мог прогреметь в квартире № 50. Вероятно, взорвалась и загорелась не колонка, а сам газ, предполагает женщина. Также со слов невестки стало известно, что эта квартиру постоянно сдавали в аренду. По предварительным данным, в ней проживали 15 человек, и все они являлись мигрантами. «Я говорила, что когда-нибудь это произойдет (пожар — прим.ред), тем более, у нас в доме стоят колонки», — отметила невестка.

Взрыв на западе Москвы произошел утром в среду. На месте работали спасатели и пожарная техника. Пожар потушили. Удалось эвакуировать 16 человек. Четыре человека пострадали.