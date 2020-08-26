«Я говорила, что когда-нибудь это произойдет»: родственница пострадавшего — о причине взрыва
Родственница пострадавшего пенсионера сообщила, что мужчину не стали госпитализировать. После осмотра врачами скорой помощи пострадавшего забрали родные. «Его осмотрела скорая, и потом забрал зять», — рассказала женщина.
В момент взрыва свекор находился в своей квартире, в результате он надышался газом. Спасателям пришлось выносить мужчину из дома. Есть ли ожоги и насколько они серьезные, пока неизвестно.
По словам невестки, взрыв мог прогреметь в квартире № 50. Вероятно, взорвалась и загорелась не колонка, а сам газ, предполагает женщина. Также со слов невестки стало известно, что эта квартиру постоянно сдавали в аренду. По предварительным данным, в ней проживали 15 человек, и все они являлись мигрантами. «Я говорила, что когда-нибудь это произойдет (пожар — прим.ред), тем более, у нас в доме стоят колонки», — отметила невестка.
Взрыв на западе Москвы произошел утром в среду. На месте работали спасатели и пожарная техника. Пожар потушили. Удалось эвакуировать 16 человек. Четыре человека пострадали.