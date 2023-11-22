Мир 22 ноября 2023, 22:23 Два человека погибли при взрыве на мосту между США и Канадой ABC: на мосту над Ниагарским водопадом прогремел взрыв, два человека погибли Freepik

Читать 360tv в

Взрыв прогремел на мосту над Ниагарским водопадом на американо-канадской границе, сообщил телеканал ABC. В результате два человека погибли. К расследованию происшествия подключилось ФБР.

Взрыв прогремел на автомобильном Радужном мосту, находящемся на границе США и Канады. Все произошло на пограничном пункте, вокруг него теперь видно задымление.

По информации местного филиала телекомпании ABC, взрыв произошел с участием автомобиля на американской части моста. На месте работают правоохранительные органы. Радужный мост закрыли на неопределенный срок. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул прокомментировала происшествие на своей странице в соцсети X.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Представители государственных органов находятся на месте и готовы оказать помощь», — написал он.

По информации FoxNews, в результате взрыва два человека погибли, один сотрудник погранслужбы получил ранения.

В ФБР сообщили, что бюро начало расследование по факту взрыва. В рамках расследования ведомство сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями.

«Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой», — сказано в заявлении ведомства.