Момент взрыва газа в Махачкале попал на видео. Его устроил ребенок

Камеры наружного наблюдения засняли момент, когда в жилом доме в Махачкале произошел взрыв. Перед хлопком у здания стоял мальчик, который бросил что-то в щель между кирпичами. Ребенок получил легкие травмы и находится в больнице.

Видео опубликовал РЕН ТВ. На кадрах запечатлен сам мальчик, которой некоторое время стоит возле кирпичной стены и оглядывается. В какой-то момент он приседает и бросает что-то в отверстие. Всего через пару секунд его отбрасывает взрывом. Несмотря на то, что кирпичи разлетелись во все стороны, ребенок смог сам встать и уйти.

Ранее сообщалось, что к взрыву могла привести брошенная в подвал спичка.

Взрыв газа произошел 26 января в пятиэтажном доме № 53 на улице Гадимова. В результате хлопка выбило кирпичную перегородку балкона. Пострадавшего ребенка отвезли на скорой в одну из больниц для оказания помощи. Медики диагностировали у него легкие травмы.