    26 января 2020, 15:13

    Взрыв газа случился в жилом доме Махачкалы

    Дамир Матюхин

    Хлопок бытового газа произошел в одном из жилых домов в Махачкале. В результате взрыва пострадал ребенок, которой проходил в тот момент рядом со зданием. Сейчас ему оказывают помощь врачи.
    Взрыв газа случился в жилом доме Махачкалы

    Как рассказали в ГУ МЧС по Дагестану, хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме № 53 на улице Гадимова. Во время взрыва выбило балконную перегородку на первом этаже, которая была заложена кирпичами.

    «Пострадал один проходивший мимо ребенок, увезен каретой скорой помощи», — приводит сообщение МЧС РИА «Новости».

    В пресс-службе отметили, что никаких других разрушений не было, а информация о состоянии здоровья ребенка сейчас уточняют. Все обстоятельства взрыва выясняются.