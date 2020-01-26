Взрыв газа случился в жилом доме Махачкалы

Хлопок бытового газа произошел в одном из жилых домов в Махачкале. В результате взрыва пострадал ребенок, которой проходил в тот момент рядом со зданием. Сейчас ему оказывают помощь врачи.

Как рассказали в ГУ МЧС по Дагестану, хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме № 53 на улице Гадимова. Во время взрыва выбило балконную перегородку на первом этаже, которая была заложена кирпичами.

«Пострадал один проходивший мимо ребенок, увезен каретой скорой помощи», — приводит сообщение МЧС РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что никаких других разрушений не было, а информация о состоянии здоровья ребенка сейчас уточняют. Все обстоятельства взрыва выясняются.