17 февраля 2024, 23:57
Момент взрыва боеприпаса в мелитопольской школе попал на видео
Рогов: появилось видео момента взрыва боеприпаса в спортивной школе Мелитополя
Взрыв боеприпаса в спортивной школе Мелитополя зафиксировала камера. Видео момента детонации выложил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Днем 17 февраля в мелитопольской детской спортивной школе произошел взрыв — сдетонировал боеприпас.
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«Сегодня в ДЮСШ № 3 города Мелитополя во время спортивных соревнований одним из силовиков было произведено непроизвольное нажатие на курок», — сообщил Рогов.
Взрыв произошел во время демонстрации ручного противотанкового гранатомета в рамках турнира по самбо, уточнили в СК РФ по Запорожской области.
Ранения получили шесть человек, в том числе и дети. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.
Погибших в результате взрыва нет, отметил Рогов. По факту детонации следствие организовало процессуальную проверку.
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