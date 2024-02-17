Происшествия 17 февраля 2024, 23:57 Момент взрыва боеприпаса в мелитопольской школе попал на видео Рогов: появилось видео момента взрыва боеприпаса в спортивной школе Мелитополя РИА «Новости»

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Взрыв боеприпаса в спортивной школе Мелитополя зафиксировала камера. Видео момента детонации выложил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Днем 17 февраля в мелитопольской детской спортивной школе произошел взрыв — сдетонировал боеприпас.

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«Сегодня в ДЮСШ № 3 города Мелитополя во время спортивных соревнований одним из силовиков было произведено непроизвольное нажатие на курок», — сообщил Рогов.

Взрыв произошел во время демонстрации ручного противотанкового гранатомета в рамках турнира по самбо, уточнили в СК РФ по Запорожской области.

Ранения получили шесть человек, в том числе и дети. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Погибших в результате взрыва нет, отметил Рогов. По факту детонации следствие организовало процессуальную проверку.