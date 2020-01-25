Момент смертельной аварии в Москве попал на видео

Сразу шесть машин врезались друг в друга на Бутырской улице в Москве. Во время аварии погиб один человек. ГАИ показала момент ДТП в Twitter.

На кадрах одна из машин вылетает на большой скорости на встречку и врезается сначала в один автомобиль, а затем и стоящие рядом. Авто, ехавшие позади, влетают в первых участников ДТП.

Авария произошла поздно вечером 24 января рядом с домом № 84. В результате один человек погиб, шесть машин разбились. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Все причины произошедшего пока выясняются.

Как рассказал «360» один из участников аварии, он стоял на светофоре, а когда начал ехать в него внезапно влетела машина со встречки.