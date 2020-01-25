Массовая авария произошла на севере Москвы

Шесть автомобилей столкнулись на Бутырской улице на севере Москвы, один человек погиб, сообщил корреспондент «360» с места происшествия.

ДТП произошло возле дома № 84. По словам одного из участников аварии, все произошло внезапно. Он стоял на светофоре, когда загорелся зеленый цвет, начал движение. На дороге никого не было. Но через мгновенья ему навстречу выехала машина с противоположного потока.

Скорее всего водитель BMW хотел проскочить и развернуться в неположенном месте. Произошло лобовое столкновение. После чего еще четыре автомобиля серьезно задело. У такси вырвало заднее колесо.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС.