Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

29 апреля автомобиль Infiniti на полной скорости влетел в фуру на 85-м километре МКАД. Погибли три человека. В распоряжении «360» оказалось видео с моментом смертельной аварии.

Это видео снял регистратор автомобиля, который проезжал мимо. На кадрах видно, как Infiniti стремительно несется по дороге. Водитель справа попытался обогнать фуру, которая ехала по правой полосе. Там, возле отбойника, стоял грузовик, на который невозможно было среагировать на такой скорости.

Авария произошла в районе 18:00. Три человека от полученных травм погибли. Информации о тех, кто находился в Infiniti, пока нет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.