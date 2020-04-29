    29 апреля 2020, 20:19

    Смертельное ДТП с тремя погибшими случилось на МКАД

    Александра Каширина

    Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 85-м километре МКАД в Москве. Пока правоохранительные органы сообщают о трех погибших.

    Столкновение произошло в 17:45 на внешней стороне кольцевой дороги. Водитель марки Infiniti въехал в грузовой автомобиль. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

    «Трое погибших предварительно, пострадавших нет», — сообщили в Госавтоинспекции столицы.

    Смертельное ДТП с тремя погибшими случилось на МКАД | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ранее похожее ДТП зафиксировали в Уфе. Там водитель иномарки врезался в грузовик, два человека получили травмы.