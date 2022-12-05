Происшествия 05 декабря 2022, 09:56 Момент съезда автомобиля в реку в Москве показали на видео Дептранс показал кадры съезда автомобиля в реку в Москве Департамент ГОЧС

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Водитель автомобиля в Москве не справился с управлением во время движения по Наставническому переулку и съехал в реку. Пресс-служба столичного департамента транспорта показала видео с происшествием.

На кадрах видно, что автомобиль занесло на повороте, водитель попытался выровнять машину, но коснулся бордюра. После этого транспорт увело в сторону ограждения реки, машина пробила его и рухнула в воду.

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На место выехали спасатели. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. Правоохранители перекрыли одну полосу их трех, движение других автомобилей не затруднено.

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Смертельная авария произошла в Москве в конце ноября. Девушка выехала за рулем Kia на встречную полосу и наехала на трамвай. После столкновения она продолжила движение и сбила на тротуаре маму, гулявшую с детьми.

Четырехлетний ребенок и 36-летняя женщина погибли на месте. Годовалая девочка, которая находилась в прогулочной коляске, выжила — у нее сотрясение мозга.