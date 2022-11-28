28 ноября 2022, 10:41
Виновница аварии с Kia на северо-западе Москвы была трезвой
РЕН ТВ: сбившая женщину с детьми водитель была в трезвом и адекватном состоянии
Вечером в воскресенье, 27 ноября, в Москве произошла смертельная авария. Как позже выяснилось, хозяйка автомобиля Kia не употребляла алкоголь — ее проверили алкотестером. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, снятые оказавшимся рядом в ближайшее время после ДТП автомобилистом.
Как известно на данный момент, Наталья Украинская, работающая в Москве официанткой, выехала на встречную полосу, наехала на трамвай, после столкновения не остановилась и продолжила движение. После чего вылетела на тротуар и наехала на мать, гулявшую с детьми. В результате 36-летняя женщина и ее четырехлетний сын погибли на месте.
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Годовалая девочка, которая была в коляске, выжила — у нее сотрясение мозга.
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На опубликованных каналом кадрах видно, как женщина-водитель в полностью адекватном состоянии выбирается из перевернувшегося автомобиля и даже не знает на тот момент, что под ее машину попали люди.
Причины аварии устанавливаются. Следователи уже возбудили уголовное дело. Наталье Украинской грозит до семи лет тюрьмы.
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