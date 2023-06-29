Происшествия 29 июня 2023, 20:33 Бойфренд погибшей банкирши в Москве снимал момент падения на видео «112»: момент падения Кристины Байковой с 11-го этажа попал на видео Pixabay

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Бойфренд погибшей Кристины Байковой снимал на видео момент падения девушки из окна. Мужчина пытался уговорить подругу «не оставлять его одного в этом мире», но девушка выпала из окна и разбилась, сообщил Telegram-канал «112».

По информации Telegram-канала, Кристина Байкова пригласила нового знакомого в гости. Позже приехали друзья, которые приглашали пару «потусить», но мужчина не захотел ехать в клуб.

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После ухода гостей Кристина устроила слезную истерику. Бойфренд отвлекся ненадолго, чтобы налить себе выпить, в этот момент девушка оказалась на парапете. Мужчина умолял подругу вернуться в квартиру, признавался в любви и пытался подобраться к Кристине.

На кадрах видно, что мужчина открыл окно в комнате, чтобы поближе подобраться к девушке, но в этот момент услышал ее крик. Кристина упала с парапета 11-го этажа и разбилась.

Правоохранители установили, что вице-президент банка принимала гормональные препараты, из-за них ее эмоциональное состояние было нестабильным. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели молодой женщины. У правоохранителей возник вопрос, почему мужчина более 15 минут снимал видео, вместо того, чтобы вызвать экстренные службы.