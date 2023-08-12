Происшествия 12 августа 2023, 16:26 Момент падения истребителя под Калининградом сняли на видео «112» опубликовал видео момента падения Су-30 в Калининградской области

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Истребитель Су-30 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, экипаж погиб. Момент падения самолета сняли на видео, написал Telegram-канал «112».

Перед падением СУ-30 пошел на снижение, а позже раздался хлопок. Самолет накренился и упал. В пресс-службе ЗВО сообщили, что причиной падения могла стать техническая неисправность судна.

Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, но потерпел крушение. Он упал в безлюдной местности, передавали в ЗВО. Экипаж погиб.

Ранее крушение потерпел истребитель МиГ-31 на Камчатке. Самолет попал в аварию, когда совершал плановый учебный полет над акваторией Авачинского залива. На поиски экипажа выдвинулись спасатели Тихоокеанского флота.