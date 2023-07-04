Важное 04 июля 2023, 16:41 Истребитель МиГ-31 потерпел крушение на Камчатке Тихоокеанский флот России сообщил о крушении истребителя МиГ-31 на Камчатке РИА «Новости»

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Плановый учебный полет истребителя МиГ-31 закончился крушением на Камчатке. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России сообщил ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла во время пролета самолета над акваторией Авачинского залива.

«По завершении планового учебного полета 4 июля в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполняет полет без боекомплекта», — говорится в сообщении.

Для поиска экипажа самолета на место крушения выдвинулись поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота.

«К месту аварии направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, которые осуществляют поиск экипажа», — добавили в ведомстве.

В конце апреля во время тренировочного полета МиГ-31 загорелся в воздухе и упал в районе Мончегорска в Мурманской области. В Минобороны сообщили, что летчики успели катапультироваться и их быстро обнаружили спасатели.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что экипаж отвел загоревшийся в полете истребитель от населенного пункта. Он назвал летчиков героями и добавил, что крушение самолета не причинило никакого ущерба инфраструктуре.