Эксклюзив 24 февраля 2023, 13:25 Момент нападения на сотрудника ОМОНа в Петербурге попал на видео Видео «360»: неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа

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Днем 24 февраля неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» оказалось видео с моментом нападения на полицейского.

На кадрах — вход на станцию метро «Гостиный двор». В какой-то момент раздались два выстрела.

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В СК по Санкт-Петербургу сообщили, что стрелявшим оказался мужчина 1972 года рождения. Правоохранители задержали его, по факту нападения на сотрудника ОМОНа возбудили уголовное дело. Следователи вместе с криминалистами осматривают место происшествия.

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«Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили, что раненого правоохранителя наградят. Там уточнили, что сотрудник ОМОНа «Бастион» во время службы заметил подозрительного человека и получил тяжелое ранение при попытке его задержать.

Источники издания «Фонтанка» рассказали, что нападавший стрелял в сотрудника картечью из обреза. Сейчас правоохранители оцепили место происшествия.

В начале февраля полицейские задержали водителя из Воронежской области, который скрывался от патрульной машины и отстреливался из пиротехники. Мужчину задержали.