Эксклюзив 06 февраля 2023, 20:22 Появилось видео с воронежским водителем, который стрелял в полицейских фейерверками и перевозил дикую кошку в багажнике Опубликовано видео с водителем из Воронежа, который стрелял в полицейских фейрверками

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Воронежские полицейские задержали водителя, который стрелял по патрульным машинам из пиротехники. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. В распоряжении «360» появилось видео с задержанным.

По сообщениям правоохранителей, происшествие произошло в 04:30 в центре города. Инспекторы заметили подозрительный автомобиль Toyota Land Cruiser, делающий опасные трюки на дороге.

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Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. Во время погони он выпустил несколько фейерверков в сторону патрульного авто. Инспекторам пришлось стрелять по колесам.

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За рулем оказался местный 36-летний житель в наркотическом опьянении. В багажнике его машины нашли дикую кошку — каракала.

Животное доставили в Воронежский зоопарк на временную передержку. Оно находится в удовлетворительном состоянии.