Происшествия 27 января 2023, 11:50 Момент нападения на посольство Азербайджана в Тегеране показали СМИ «Звезда» показала момент вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране Telegram

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Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране (Иран). Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. Телеканал «Звезда» опубликовал их.

https://t.me/zvezdanews/107311

На кадрах видно, как вооруженный мужчина зашел в здание и начал стрелять по присутствующим. Сотрудник посольства попытался остановить злоумышленника. Момент их потасовки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Позже стало известно, что погиб руководитель охранной службы дипмиссии Орхан Аскеров. Еще двое сотрудников получили ранения.

В Баку сразу начали расследование произошедшего. МИД России выразил соболезнования по поводу случившегося и заявил о поддержке азербайджанских коллег.

Позже иранские СМИ сообщили, что задержали одного мужчину, причастного к нападению.