Момент гибели мужчины под колесами автобуса в Некрасовке попал на видео

Мужчину в Некрасовке переехал рейсовый автобус. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Ролик оказался в распоряжении «360».

Утром 20 февраля появилось сообщение, что мужчина погиб под колесами автобуса в Некрасовке. На кадрах видно, что человек подходит к передней двери автобуса на остановке. Он то ли спотыкается, то ли поскальзывается и падает. Потом автобус закрывает двери и трогается. Упавшему мужчине зажало руку и затянуло под колеса.

В ГИБДД Москвы по Некрасовке «360» подтвердили гибель человека в ДТП с автобусом, однако раскрывать подробности произошедшего не стали.