Автобус переехал споткнувшегося пассажира в Некрасовке

ДТП с погибшим произошло в Некрасовке. Мужчина погиб под колесами рейсового автобуса. Его личность сейчас устанавливают.

В соцсетях появилась информация, что утром 20 февраля, мужчина вышел из рейсового автобуса в Некрасовке, споткнулся и упал. Водитель, как и полагается, закрыл двери и поехал. Так как мужчина лежал на земле, то в зеркало заднего вида его было не разглядеть. Дверями пассажиру прищемило руку. Как только автобус тронулся, мужчину затянуло под колеса многотонной машины. Он погиб.

В ГИБДД Москвы по Некрасовке «360» гибель человека подтвердили, однако не стали уточнять никаких подробностей. Более подробной информации об этом ДТП пока нет.