Молодой водитель врезался в жилой дом под Таганрогом. Погибли три человека

Легковой автомобиль влетел в жилой дом в селе Гаевка под Таганрогом. Погибли водитель и два пассажира.

«Минувшей ночью в Неклиновском районе в селе Гаевка на улице Ленина, 14 водитель автомобиля Kia 2001 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и на перекрестке допустил наезд на частный дом», — сообщили представители пресс-службы регионального отдела ГИБДД.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

Всем погибшим не более 20 лет, водителю и одному из пассажиров — 18 лет. Возраст третьего погибшего пока не удалось установить. Машина после аварии очень повреждена. Сейчас на месте аварии работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно о ДТП в Омске, в котором пострадали медики скорой помощи и беременная женщина. Очевидцы рассказали, что служебная машина ехала на красный свет с включенными маяками, на перекрестке в нее врезалась иномарка. От удара скорая помощь перевернулась на бок. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает, беременная женщина и акушерка госпитализированы.