Двое медиков и беременная пациентка пострадали в ДТП со скорой в Омске

Машина скорой помощи попала в аварию в Омске. После удара авто завалилось на бок. Пострадали двое медиков и пациентка в положении.

«С травмами различной степени тяжести акушерка и сопровождающий пациента медик были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной роддом», — рассказали в региональном минздраве ТАСС.

Водитель, ставший очевидцем произошедшего, помог довести роженицу в областную клиническую больницу в сопровождении сотрудников ДПС. Сейчас угрозы жизни у женщины и ее малыша нет.

Свидетели аварии опубликовали фото с места ДТП в паблик «ВКонтакте».

Авария случилась ранним утром. По словам очевидцев, скорая проехала на красный свет, но двигалась она с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке в нее влетела иномарка. Ее водитель не пострадал.