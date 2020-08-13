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    13 августа 2020, 09:30

    Двое медиков и беременная пациентка пострадали в ДТП со скорой в Омске

    Эля Данилюк

    Машина скорой помощи попала в аварию в Омске. После удара авто завалилось на бок. Пострадали двое медиков и пациентка в положении.

    «С травмами различной степени тяжести акушерка и сопровождающий пациента медик были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной роддом», — рассказали в региональном минздраве ТАСС.

    Водитель, ставший очевидцем произошедшего, помог довести роженицу в областную клиническую больницу в сопровождении сотрудников ДПС. Сейчас угрозы жизни у женщины и ее малыша нет.

    Свидетели аварии опубликовали фото с места ДТП в паблик «ВКонтакте».

    Авария случилась ранним утром. По словам очевидцев, скорая проехала на красный свет, но двигалась она с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке в нее влетела иномарка. Ее водитель не пострадал.

    Новости SMI.FM