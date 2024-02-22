Происшествия 22 февраля 2024, 12:23 Молодой россиянин погиб в аварии с депутатом на свердловской «трассе смерти» E1.ru: в ДТП с депутатом на свердловской «трассе смерти» погиб 22-летний парень ГИБДД Свердловской области

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В ДТП с уральским депутатом Виталием Мартемьяновым погиб 22-летний водители ВАЗа Александр Прищепов из Нижней Туры. Об этом парламентарий рассказал в комментарии E1.ru.

Смертельная авария произошла 20 февраля на 229-м километре Серовского тракта. Молодой человек выехал на встречку и врезался в Hyundai, принадлежавший депутату гордумы Нижней Туры. Мартемьянов подтвердил, что находился в автомобиле в этот момент.

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«Парень молодой выскочил на обгон, пошел в лоб в лоб. Я не знаю, что у него произошло, столкновение получилось. Я лично [погибшего] не знал, сказали, что ему там 22 года. Мне очень жалко парня», — рассказал парламентарий.

В ГИБДД отметили, что водитель ВАЗ-2019 во время обгона не убедился, что полоса свободна для маневра, и совершил лобовое столкновение. За рулем иномарки была 21-летняя дочь Мартемьянова. Молодого человека доставили в Нижнетуринскую городскую больницу, где он скончался от полученных травм.

Название «трасса смерти» давно закрепилось за Серовским трактом. С 2021 по 2023 годы там погибли 68 человек.

Смертельная авария произошла ранее в Башкирии. Там поезд сбил машину скорой помощи, минимум два человека погибли.