Эксклюзив 26 декабря 2023, 06:47 Пожар в многоквартирном доме на севере Москвы унес жизни двух человек Источник «360»: при пожаре на улице Константина Симонова в Москве погибли двое РИА «Новости»

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На севере Москвы в многоквартирном доме на улице Константина Симонова ночью 26 декабря произошел пожар. Очаг возгорания нашли в одной из квартир. Погибли два человека, сообщил источник «360».

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 03:08. Очевидцы сообщили о сильном задымлении в кирпичной газифицированной пятиэтажке. Приехавшие на место огнеборцы эвакуировали из квартир двух верхних этажей 10 жильцов и нашли очаг возгорания — плотный дым шел из трехкомнатной квартиры на четвертом этаже.

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Спасатели вскрыли дверь и обнаружили двух погибших. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат, площадь пожара составила три квадратных метра. Огонь потушили.

В одной из школ в Чертаново 25 декабря загорелся проектор. Он стоял в спортзале на втором этаже. Детей и учителей эвакуировали.