Происшествия 29 января 2024, 00:23 Молодой парень замертво упал на глазах у прохожих в центре Твери АиФ: в центре Твери 22-летний парень внезапно упал и умер Pixabay

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Молодой 20-летний парень на глазах у прохожих внезапно упал и умер. ЧП произошло в центре Твери, об этом изданию «Аргументы и Факты» сообщил очевидец.

Юноша шел по центру Тверского проспекта, когда внезапно упал. Очевидцы происшествия вызвали скорую, которая по приезде констатировала смерть.

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Свидетели сообщили, что незадолго до этого молодой человек сидел на остановке и держался за голову. При падении парень ударился головой об асфальт.

Предварительно, погибший был гражданином Узбекистана. Обстоятельства внезапной смерти установят эксперты.

В Кирове на соревнованиях по смешанным единоборствам ММА 26 января 18 летний боец умер после спарринга. Причиной гибели могли стать проблемы со здоровьем, о которых никто не знал, сообщил «360» знающий спортсмена человек. Он заявил, что от удара по корпусу не умирают.