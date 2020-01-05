Молодой человек ценой жизни спас женщину от грабителя под Нижним Новгородом

Молодой человек из небольшого города Павлово в Нижегородской области погиб от руки грабителя за день до 19-летия. Он решил помочь незнакомой женщине.

Как сообщил сайт Nn.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, молодой человек по имени Сергей Анучин погиб около 20:00 3 января. Гуляя со своим другом, юноша заметил, как мужчина напал на женщину возле детского сада. Они бросились на помощь женщине, тогда нападавший выхватил нож и ударил им обоих молодых людей.

Анучин получил удар в сердце и скончался на месте происшествия. Его другу 17 лет, он получил несколько ножевых ранений и был госпитализирован.

По данным источника издания, нападавшего задержали. Это ранее судимый за тяжкие преступления 57-летний местный житель. Дело передали в управление Следственного комитета по Нижегородской области.

Издание отметило, что 4 января Сергей Анучин должен был отметить 19-й день рождения. Его похоронили в воскресенье, 5 января.