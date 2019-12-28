Пенсионера ранили ножом на станции метро «Шаболовская»

Сообщение о том, что один из пассажиров получил ножевое ранение на станции «Шаболовская» поступило на пульт дежурного в 22:45 в минувшую пятницу. Полицию на место вызвали граждане.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили пострадавшего от нападения пенсионера 1946 года рождения.

Мужчину увезли в больницу для оказания ему помощи. По факту случившегося полицейские начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.