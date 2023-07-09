Эксклюзив 09 июля 2023, 10:37 Молодой человек нырнул в пруд и пропал на юго-западе Москвы Источник «360»: молодой человек пропал после купания в Теплостанском пруду в Москве РИА «Новости»

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Молодой человек пошел купаться в Теплостанском пруду на юго-западе Москвы и пропал. Об этом сообщил «360» источник.

«Молодежная компания отдыхала на берегу Теплостанского пруда. Парень 19 лет разделся, прыгнул в воду и пропал», — отметил он.

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Источник уточнил, что телефон и одежда молодого человека остались на берегу. Вещи забрал его приятель.

Информация о происшествии в оперативные службы Москвы поступила в 01:48 в воскресенье.

В субботу, 8 июля, стало известно, что двое несовершеннолетних утонули в водоеме в Истре.