Происшествия 08 июля 2023, 17:50 Двое несовершеннолетних утонули в водоеме в Подмосковье Прокуратура начала проверку по факту гибели двух малолетних в водоеме в Истре

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Прокуратура Московской области начала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних в пожарном водоеме в деревне Зенькино городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, тела мальчиков 2015 и 2017 годов рождения обнаружили в пожарном водоеме с признаками утопления.

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По предварительной информации, дети катались недалеко от дома на велосипедах и спустились к пожарному водоему, чтобы половить рыбу. В результате один из мальчиков упал в воду, а второй бросился на помощь, однако спастись самостоятельно они не сумели.

«Истринская прокуратура начала проверку, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований», — сообщили в ведомстве.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое следственные органы завели по факту гибели детей.