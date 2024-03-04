04 марта 2024, 11:12
Умерла актриса Алла Богина
Актриса Театра на Таганке Алла Богина умерла в возрасте 78 лет
Заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Алла Богина скончалась 1 марта. Ей было 78 лет, сообщили на сайте культурного учреждения.
Алла Богина стала артисткой Театра на Таганке в середине 70-х годов. Она сыграла Маргариту в спектакле «Мастер и Маргарита», а также участвовала в постановках Николая Губенко.
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На ее счету такие фильмы, как «Вы мне писали…», «У войны не женское лицо».
Представители Театра на Таганке выразили соболезнования родным и близким Богиной.
О причинах смерти актрисы пока ничего не известно. «МК» уточнил, что Богина скончалась у себя дома на 1-й Брестской улице. Днем ей резко стало плохо. Соседка позвонила в скорую, но медики уже не смогли помочь артистке.
Богину похоронят во вторник на Троекуровском кладбище.
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