Молния ударила в летевший самолет с десятками пассажиров на борту | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 04:20 Поделиться Telegram

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Viber Молния ударила в летевший самолет с десятками пассажиров на борту Il Messaggero: молния ударила в летевший из Милана в Неаполь самолет РИА «Новости»

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Молния ударила в самолет авиакомпании EasyJet, который совершал рейс из Милана в Неаполь. Судно совершило аварийную посадку в аэропорту города Бари, написала газета Il Messaggero.

Молния только повредила крыло самолета, на борту воздушного судна находились 90 пассажиров, пострадавших нет. Как уточнило издание Corriere della Sera, из Бари людей доставили в Неаполь наземным транспортом.

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В июле в США молния ударила по военному объекту. Инцидент произошел в Форт Гордон, штат Джорджия, в результате чего погиб один человек. Еще девятерых госпитализировали в медицинский центр Эйзенхауэра.

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В августе турист из Уфы погиб от удара молнии в горах Сочи. Это случилось, когда он спускался с горного хребта Аибга.

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