Турист скончался от удара молнии в Сочи

В горах Сочи накануне погиб 47-летний турист из Уфы. По предварительным данным, в мужчину ударила молния, написал RT со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

Трагедия случилась во время спуска туриста с горного хребта Аибга, сообщили «Дни.ру».

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент полиция города выясняет точные обстоятельства случившегося.