Происшествия 19 апреля 2024, 23:48 Молния ударила по ВПП в аэропорту в Северной Осетии Молния ударила во взлетно-посадочную полосу в аэропорту Северной Осетии Freepik

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Аэропорт Владикавказ в Северной Осетии закрыли на кратковременные ремонтные работы. Во взлетно-посадочную полосу воздушной гавани ударила молния. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации региона в Telegram-канале.

«Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям. В результате попадания молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по устранению повреждения», — сказано в публикации.

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Авторы сообщения отметили, что воздушная гавань возобновит работу в течении двух часов.

В июне прошлого года молния ударила в самолет, летящий из Владивостока в Москву. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как разряд грома поразил воздушный транспорт. Пассажиры внутри услышали щелчок и увидели вспышку. При этом на борту никто не пострадал, на полет природное явление не повлияло. По словам бортпроводников, в самолетах встроена защита от таких случаев.