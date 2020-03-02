    02 марта 2020, 13:55

    Модель из Подмосковья подавилась шоколадкой и умерла

    Александра Ломейко

    В Подмосковье погибла юная модель и участница конкурсов красоты. Девушка подавилась шоколадкой.
    Модель из Подмосковья подавилась шоколадкой и умерла

    Модель нашли в подъезде одного из домов в Котельниках, сообщил сайт телеканала РЕН ТВ. В момент смерти с 17-летней девушкой находился ее знакомый. Он и вызвал врачей.

    Полиция установила, что молодые люди разговаривали в подъезде. Подруга парня вдруг подавилась шоколадкой, потеряла сознание и в итоге умерла.

    Обстоятельства смерти юной модели предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В полиции допускают, что на самом деле девушка могла погибнуть из-за отравления медицинскими препаратами.

    В середине февраля похожим образом умерла 23-летняя посетительница московского бара KillFish Bar. Она вызвалась участвовать в конкурсе по поеданию пирожных и быстрее всех опустошила свою тарелку. Пытаясь прожевать лакомство, девушка подавилась, начала задыхаться и погибла.