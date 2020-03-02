Модель из Подмосковья подавилась шоколадкой и умерла

В Подмосковье погибла юная модель и участница конкурсов красоты. Девушка подавилась шоколадкой.

Модель нашли в подъезде одного из домов в Котельниках, сообщил сайт телеканала РЕН ТВ. В момент смерти с 17-летней девушкой находился ее знакомый. Он и вызвал врачей.

Полиция установила, что молодые люди разговаривали в подъезде. Подруга парня вдруг подавилась шоколадкой, потеряла сознание и в итоге умерла.

Обстоятельства смерти юной модели предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В полиции допускают, что на самом деле девушка могла погибнуть из-за отравления медицинскими препаратами.

В середине февраля похожим образом умерла 23-летняя посетительница московского бара KillFish Bar. Она вызвалась участвовать в конкурсе по поеданию пирожных и быстрее всех опустошила свою тарелку. Пытаясь прожевать лакомство, девушка подавилась, начала задыхаться и погибла.