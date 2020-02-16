Девушка погибла в московском клубе от пирожных

В субботу, 15 февраля, ближе к ночи в баре на скорость поедали пирожные. Александра явно выбивалась в лидеры: она опустошила тарелку быстрее всех и пыталась прожевать лакомство. Внезапно девушка подавилась и упала без сознания. Ей попытались помочь, но не смогли. Она задохнулась.

«Приехавшие медики констатировали смерть. Умершей девушке было 23 года», — рассказали источники в правоохранительных органах. Их слова привел сайт Kp.Ru.

В тот вечер девушка отдыхала с друзьями. Для участия в конкурсе вызвалась сама. По условиям состязания, нужно было на скорость съесть тарелку пирожных. Победителем считался бы тот участник, кто не только бы быстрее всех забросил сласти в рот, но и первый их прожевал и проглотил.

Проверку происшествия начал столичный Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Вероятно, правоохранители возбудят дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.