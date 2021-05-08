Пожар в сварочном цехе в Мытищах полностью потушен

Пожарные полностью потушили возгорание в Мытищах, где сгорел сварочный цех в частной автомастерской. В результате погибли пять человек, одного госпитализировали.

«В 02:34 пожар ликвидирован», — сообщили в подмосковном главке МЧС.

Пожар начался в пятницу около 18:30. Его площадь составила 225 квадратных метров.

Огонь локализовали в 20:18, а в 21:49 удалось ликвидировать открытое горение.

Внутри сварочного цеха оставались баллоны с кислородом и пропаном, их вынесли наружу и пролили водой.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура контролирует ход расследования.

Источник видео: главное управление МЧС по Московской области

По версии следствия, в автосервисе на 3-й Новой улице взорвался газовый баллон, после чего начался пожар.