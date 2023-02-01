Происшествия 01 февраля 2023, 09:20 Многокилометровая трещина образовалась на Байкале из-за перепадов температуры воздуха МЧС: на Байкале образовалась становая трещина большой протяженности РИА «Новости»

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Температурные качели стали причиной появления многокилометровой трещины на льду озера Байкал. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

«В проливе Малое Море озера Байкал образовалась становая трещина большой протяженности, наблюдаются разрывы ледового поля», — уточнили в ведомстве.

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В региональном МЧС отметили, что разлом тянется от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских Ворот.

Несколько автомобилей уже угодили в одну из трещин на Байкале. К счастью, обошлось без пострадавших. В МЧС напомнили, что выезд на лед в отсутствие ледовой переправы запрещен законодательством Иркутской области.

Из-за опасной ситуации спасатели призвали жителей воздержаться от прогулок по льду.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковый снимок огромного айсберга в Антарктиде. Ведомство следит за передвижением гигантской льдины.