Наука 26 января 2023, 17:48 Роскосмос опубликовал спутниковый снимок огромного айсберга в Антарктиде Telegram

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Роскосмос опубликовал спутниковый снимок гигантского айсберга, отколовшегося в Антарктиде. Пост появился в соцсетях корпорации.

Сообщается, что спутники Роскосмоса следят за передвижением гигантской льдины.

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Снимок сделан российским аппаратом «Метеор-М». Он проводит мониторинг глобальной и локальной облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова.

О том, что айсберг A-74 площадью 1550 квадратных километров (примерно как территория Санкт-Петербурга или Лондона) оторвался от шельфового ледника Бранта, пару дней назад сообщила Британская антарктическая служба. Толщина льда в месте раскола составила 150 метров. Ученые заметили массивные трещины на шельфе еще около 10 лет назад.

Откол айсберга не связан с глобальным потеплением и представляет собой естественный процесс, пояснил гляциолог Доминик Ходжсон. Аналогичное явление произошло около года назад.

Следующие данные по леднику планируют собрать в начале февраля.