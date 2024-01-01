Происшествия 01 января 2024, 13:00 Многодетная семья в Башкирии лишилась дома из-за гирлянды МЧС: многодетная семья в Башкирии едва не погибла при пожаре из-за гирлянды

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В башкирском селе Ангасяк в новогоднюю ночь произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Благодаря сработавшему пожарному извещателю все восемь жильцов спаслись, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду. Пожарные ликвидировали возгорание, однако дом восстановлению не подлежит.

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В МЧС также рассказали, что в ночь на 1 января в разных областях России произошли пожары из-за пиротехники. В Выборгском районе Санкт-Петербурга петарда попала на балкон 13-го этажа многоэтажки. В результате загорелся подвесной потолок, жильцам удалось потушить огонь собственными силами.

В доме по улице Агалакова в Челябинске загорелся балкон квартиры, расположенной на втором этаже. До прибытия пожарных из нее эвакуировались семь человек.

Предположительно, петарды стали причиной двух пожаров в Петропавловске-Камчатском. Первый произошел в жилом доме на проспекте 50 лет Октября, второй — в Ботаническом переулке. Спасатели эвакуировали из дома жильцов, которым угрожала опасность, и потушили возгорание.

В Улан-Удэ из-за фейерверка на девятом этаже жилого дома загорелся балкон.