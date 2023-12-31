Происшествия 31 декабря 2023, 23:04 Первый новогодний пожар вспыхнул в Улан-Удэ из-за фейерверка МЧС: в Улан-Удэ из-за салюта произошел первый новогодний пожар

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В Улан-Удэ на девятом этаже жилого дома загорелся балкон. В него попал запущенный во дворе салют, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огнеборцы ликвидировали возгорание, площадь которого составила два квадратных метра. В результате никто не пострадал.

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«МЧС России призывает к соблюдению правил безопасности при запуске пиротехники», — написали представители ведомства.

Для запуска фейерверков необходимо выбирать только специально отведенные площадки — они указаны на сайтах администраций населенных пунктов. Нельзя пускать салюты вблизи жилых домов, скоплений людей и линий электропередачи. Также важно строго соблюдать инструкции производителя.

Эксперты напомнили, что пиротехнику следует покупать только в специализированных магазинах. Салюты и фейерверки, представленные в необорудованных помещениях, автомобилях и ларьках, могут стать угрозой для жизни.