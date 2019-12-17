Многодетная семья с арсеналом оружия — показываем видео из Гатчины
Следователям «поступила информация о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки», сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
По версии следствия, 46-летний глава семьи насиловал ребенка с 2012 года по декабрь 2019 года. В доме подозреваемого провели обыск, изъяв «предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия».
В СК также изучат условия проживания детей в многодетной семье и работу органов профилактики. Подозреваемого задержали.
По данным 47news, задержанного зовут Андрей Бовт, он родом из Петербурга. В деревне Хи́мози близ Гатчины мужчина проживает вместе с женой и восемью детьми. Супруга Светлана приходится ему двоюродной сестрой.
В доме, судя по кадрам издания, царит спартанская обстановка: присутствует лишь черновая отделка помещений, на стенах и потолке видны шведские стенки, также в доме множество икон.
Кроме того, в доме нашли целый оружейный арсенал, включая винтовки и автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ».