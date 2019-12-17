В распоряжении «360» оказались первые кадры из деревни Химози в Гатчинском районе Ленинградской области. Здесь в доме многодетной семьи следователи нашли арсенал оружия. Отца семейства подозревают в сексуальном насилии над 13-летней дочерью.

Следователям «поступила информация о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки», сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По версии следствия, 46-летний глава семьи насиловал ребенка с 2012 года по декабрь 2019 года. В доме подозреваемого провели обыск, изъяв «предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия».

В СК также изучат условия проживания детей в многодетной семье и работу органов профилактики. Подозреваемого задержали.

По данным 47news, задержанного зовут Андрей Бовт, он родом из Петербурга. В деревне Хи́мози близ Гатчины мужчина проживает вместе с женой и восемью детьми. Супруга Светлана приходится ему двоюродной сестрой.

В доме, судя по кадрам издания, царит спартанская обстановка: присутствует лишь черновая отделка помещений, на стенах и потолке видны шведские стенки, также в доме множество икон.

Источник фото: 47news

Кроме того, в доме нашли целый оружейный арсенал, включая винтовки и автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ».