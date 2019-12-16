Иконы, оружие и шведские стенки. Как многодетный отец из Ленобласти готовил детей к взрослой жизни

В Гатчинском районе Ленинградской области был обнаружен арсенал. Оружие находилось в коттедже, где живет многодетная семья. 45-летний владелец дома представился сотрудникам правоохранительных органов полковником ГРУ.

Выяснилось, что в доме, расположенном в деревне Химози, проживает восемь детей. Их родители — двоюродные брат и сестра. По сообщению портала 47news, обстановка в доме спартанская. В комнатах множество икон. Часть дома отведена под спортзал: шведские стенки на потолке и стенах и свисающие с них веревки-лианы. Подобные конструкции используются, по сообщению СМИ, для подготовки спецназа.

Сотрудники полиции 16 декабря получили сообщение, что в одном из частных домов на улице Ополченцев мужчина подвергает сексуальному насилию одного из своих детей. Предположительно, он начал делать это, когда девочке было примерно пять лет. Внутрь жилища проникли сотрудники полиции в сопровождении следователя Следственного комитета. Они увидели скромную обстановку дома. Кроме спортзала и мест для молитв было обнаружено помещение, напоминающее тир. В целом жилище выглядит неухоженным.

Источник фото: Яндекс.Панорамы

Известно, что дети не посещают школу. В доме были найдены винтовки, автоматическое оружие и бронежилеты с маркировкой «ФСБ». СМИ сообщило, что владелец коттеджа беседовать с представителями силовых органов отказался. Не стал он общаться и с прибывшими на место сотрудниками Управления ФСБ по Ленинградской области.

Детей из дома эвакуировали, их отца задержали. Сейчас мужчина находится в следственном отделе СК по Гатчинскому району Ленобласти.

«Я этот дом знаю, потому что ездишь на автобусе и его видно. Этот дом находится на дороге, дом сектантов этих вот», — рассказала «360» местная жительница Нина Ганина.

Потом рассказала и о других домах неподалеку, припомнила, что возле одного из них действительно есть крест.

«Я знаю, что это дом Иеговых. Туда люди приезжают, потому что, когда едешь на автобусе, видно, что туда идут достаточно богатые люди. На таких машинах приезжают… Они заезжают со стороны дороги», — добавила женщина.

В социальных сетях появилась информация от жителей деревни Химози.

«Они коз разводят. Козье молоко продают по деревне. А на территории, на земле, стоит большой какой-то там деревянный крест», — рассказала одна из соседок.

Женщина не знает, ходят дети в школу или нет. Она припомнила беседу с хозяйкой дома, которая рассказывала, что старшему сыну подарили велосипед.

Некоторые СМИ уже назвали многодетного отца-«ФСБшника» «гатчинским Мэнсоном».

В Сети появилась информация о личности владельца коттеджа. Это 46-летний Андрей Бовт. Он родился в Ленинграде и носил фамилию Лобадюк, но в 1997 году сменил ее. Этот гражданин был главой и учредителем АОЗТ «Андрей Первозванный». Ныне ликвидированная компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге еще в 1994 году. Она производила шкатулки, деревянные статуэтки, мозаику, футляры для ножей и ювелирных украшений.

Позднее Бовт работал директором фирмы «Азъ и Веди». Как сообщил портал 47news, прописан мужчина в Санкт-Петербурге. По документам, с ним проживает 75-летний отец и 76-летняя мать. Также СМИ сообщило, что супругу Бовта зовут Светланой, а троих детей Павел, Петр и Иоанн.