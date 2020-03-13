Многодетная мать убила многодетного соседа

Во Владимирской области во время ссоры многодетная мать убила своего соседа. Без отца остались трое детей.

Как сообщил представитель местного СК Ирина Минина инцидент произошел 10 марта, пишет Lenta.ru.

Женщина с мужем были в гостях у погибшего. Хозяин дома в грубой форме высказал многодетной матери претензии. Семья решила покинуть гостей, но мужчина проследовал за ними и продолжил разбирательства на улице. Женщина вернулась в дом, взяла нож и ударила им обидчика. От полученной раны 39-летний мужчина скончался до приезда скорой.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как отмечает ведомство, обвиняемая признала свою вину и раскаивается. Пока идет следствие, она находится под домашним арестом. Трое детей погибшего временно находятся на государственном попечении из-за тяжелого состояния вдовы.

Ранее жительница Челябинска помогла преступнику вывезти и закопать тело своего мужа. Теперь она выплатит 50 тысяч рублей, а убийца — проведет в колонии строгого режима 9,5 года.