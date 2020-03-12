12 марта 2020, 12:34
Женщина помогла спрятать труп своего мужа и попала на штраф
Женщина из Челябинска помогла преступнику вывезти и закопать тело своего мужа. Теперь она должна выплатить 50 тысяч рублей, а убийца — провести в колонии строгого режима 9,5 года. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В 2019 году знакомый обвиняемой поссорился с ее супругом. В результате конфликта он избил мужчину и нанес несколько ножевых ударов. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Жена убитого помогла преступнику погрузить тело в багажник своего автомобиля, привезти его на свалку и закопать.
На следующий день женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что ее супруг пропал. Однако через некоторое время сотрудники выяснили реальные обстоятельства инцидента.
«Советский райсуд признал мужчину виновным в убийстве, а женщину — в укрывательстве особо тяжкого преступления», — уточнили пресс-службе прокуратуры.
Виновного в убийстве осудили на 9,5 года заключения и обязали выплатить один миллион моральной компенсации.