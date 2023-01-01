Эксклюзив 01 января 2023, 11:57 Много дыма без огня. Место пожара в московском ресторане «Тарас Бульба» сняли на видео «360» снял видео с места пожара в ресторане «Тарас Бульба» в Москве

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Оператор «360» снял видео с места пожара в ресторане «Тарас Бульба» на улице Садовой-Самотечной в Москве. Судя по кадрам, после локализации возгорания дыма по-прежнему много и спасатели продолжают активно работать. Открытого огня не видно.

Дым частично заволакивает соседнюю многоэтажку. По данным источника «360», из нее эвакуировали около 10 человек. В столичном ГУ МЧС подтвердили, что спасатели предложили жильцам покинуть квартиры из-за задымления.

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О пожаре стало известно сегодня около 10:00. Он произошел в трехэтажном здании 1910 года постройки, сообщил источник «360». Загорелся первый этаж, затем огонь охватил все здание. В общей сложности он распространился на площадь 200 квадратных метров. Обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Людей в помещениях не было. На место немедленно выехали 30 пожарных расчетов.

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