Эксклюзив 01 января 2023, 10:20 Ресторан на Садовом кольце загорелся утром 1 января — источник Источник «360»: в Москве произошел пожар в ресторане в БЦ «Астория плаза»

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БЦ «Астория плаза» загорелся в Москве утром 1 января, сообщил источник «360». По его словам, открытым огнем горит деревянный трехэтажный ресторан.

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Возгорание произошло на первом этаже и перекинулось на второй этаж. В результате перекрытия между этажами обрушились. Огонь распространился на 180 метров. Со слов охраны, в здании никого нет. На место выехали 30 пожарных расчетов.