Происшествия 16 августа 2023, 03:59 Младенца нашли в пакете на улице в Ленобласти РЕН ТВ: новорожденного в пакете обнаружили в Ленобласти Unsplash

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Однодневного ребенка обнаружили в пакете около города Пикалево в Ленинградской области. Младенца госпитализировали, сообщил РЕН ТВ.

По данным журналистов, ребенок лежал в пакете на территории садового товарищества «Металлург». Сейчас устанавливаются личности его родителей.

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По предварительной версии, младенца оставили на улице сразу после родов. Сейчас новорожденный находится в больнице. Других подробностей происшествия не приводилось.

В марте жительница Петербурга избавилась от новорожденного ребенка, выбросив его в мусорный бак. Девушка родила на 41-й неделе беременности и обнаружила, что у младенца нет признаков жизни. После этого она положила его в пакет-майку и вынесла в мусорный контейнер.