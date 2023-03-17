Эксклюзив 17 марта 2023, 10:32 Жительница Санкт-Петербурга выбросила новорожденного в мусорный бак Женщина в Санкт-Петербурге выбросила тело новорожденного ребенка в мусорный бак Пресс-служба Следственного комитета

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Жительница Санкт-Петербурга избавилась от новорожденного ребенка, выбросив его в мусорный бак. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Девушка родила ребенка на 41-й неделе беременности и обнаружила, что у него нет признаков жизни. После этого она самостоятельно перерезала пуповину, положила в пакет-майку и вынесла в мусорный контейнер во дворе соседнего дома.

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С заявлением в полицию обратилась ее мать, которая обнаружила следы крови на кровати. Правоохранители установили, что фигурантка проживает в квартире с двумя несовершеннолетними детьми.

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Девушка объяснила, что около года у нее не было интимных отношений, однако в конце июля 2022 года она забеременела от молодого человека, с которым познакомилась в одном из баров. Его имени и контактных данных девушка не запомнила, в женскую консультацию в связи с беременностью не обращалась.

Правоохранители ведут проверочные мероприятия по установлению местонахождения тела малолетнего ребенка.