Около 60 происшествий зафиксировали в Абакане после урагана

По данным издания, в Абакане зафиксировано около 60 происшествий: затоплена проезжая часть, треть светофоров вышла из строя, повалено много деревьев. Кроме того, на трех многоэтажках повреждена кровля. Также пострадали остановочные павильоны и входные группы магазинов.

«В некоторых случаях, чтобы вода вернулась в многоквартирный дом, нужно запускать оборудование на местах, поэтому к этой работе должны подключиться управляющие компании», — уточнил первый замглавы Абакана Владимир Жуковский.