Происшествия 10 февраля 2023, 23:35 Мишонова сообщила, что изрезанная одноклассницей девочка из Химок идет на поправку Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: состояние раненой девочки из Химок улучшается Уполномоченный по правам ребенка в МО / Telegram

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что пострадавшая от ножевых ранений девочка из Химок чувствует себя лучше. Об этом передал RT.

«Наша Соня — большая молодец. Она уже в простой палате отделения хирургии. С мамой мы на связи. Девочка намного бодрее себя чувствует. Есть аппетит. Раны потихоньку заживают», — сказала детский омбудсмен.

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Сейчас девочка находится в Московском областном центре охраны материнства и детства. Ее туда перевезли из Химкинской областной больницы. Пятиклассница стала жертвой нападения своей одноклассницы.

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Поножовщина произошла в одной из школ Химок 7 февраля. Школьница нанесла более 100 ножевых ранений своей жертве. Управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статьям УК о покушении на убийство несовершеннолетней и о халатности должностных лиц учебного заведения.