Мишонова рассказала подробности о найденной в Жуковском девочке

Полиция занимается поиском родителей беспризорной девочки, которую нашли около одного из домов в городском округе Жуковский. Документов или записок в сумке с детскими вещами, оставленной рядом с ребенком, не нашли. Об этом «360» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Отдельно она отметила, что сейчас девочка проходит обследование в больнице.

«По факту обнаружения ребенка полиция разыскивает родителей. В сумке были только вещи, каких-либо документов и записок не было. Девочка аккуратно одета, чистая. Сейчас она проходит обследование в больнице», — рассказала Мишонова.

О найденном ребенке около дома на улице Молодежной в городском округе Жуковский в полицию сообщила местная жительница. По данным МВД, на вид девочке около двух лет. Прибывшие на место полицейские доставили ребенка в больницу. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Региональный главк МВД начал поиски родственников брошенного ребенка. Прокуратура Московской области также инициировала проверку для выяснения обстоятельств, почему девочка оказалась без присмотра родителей.